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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1785 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1785 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1785 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 605,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1785 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13345 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2900 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
36 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
891 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 15, 2024
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - September 21, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - April 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Künker - October 7, 2022
Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - September 24, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF20
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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