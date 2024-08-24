Полуполтинник 1785 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1785 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13345 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2900 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.

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