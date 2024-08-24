Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1785 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 605,200
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1785
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (82)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1785 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 13345 проданному на аукционе Stack's Bowers за 2900 USD. Торги состоялись 15 августа 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS63 RNGA
Цена
891 $
Цена в валюте аукциона 82500 RUB
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Künker
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF20
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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