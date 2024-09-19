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1785
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1699-1991
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1785
Монеты России 1785 года
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Золотые монеты
10 рублей 1785 СПБ
Средняя цена
6600 $
Продажи
0
10
10 рублей 1785 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
5 рублей 1785 СПБ
Средняя цена
7300 $
Продажи
0
34
5 рублей 1785 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
3
2 рубля 1785 СПБ
Средняя цена
4200 $
Продажи
0
90
Пробные монеты
1 рубль 1785 СПБ ЯА
Средняя цена
390 $
Продажи
0
161
1 рубль 1785 СПБ ЯА
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полтина 1785 СПБ ЯА
Средняя цена
3600 $
Продажи
0
16
Полуполтинник 1785 СПБ ЯА
Средняя цена
280 $
Продажи
0
82
20 копеек 1785 СПБ
Средняя цена
340 $
Продажи
0
160
15 копеек 1785 СПБ
Средняя цена
230 $
Продажи
0
152
Гривенник 1785 СПБ
Средняя цена
260 $
Продажи
0
180
Медные монеты
5 копеек 1785 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
40 $
Продажи
0
624
5 копеек 1785 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
150 $
Продажи
0
435
5 копеек 1785 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Денга 1785 КМ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
125
Денга 1785 КМ
Новодел
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
2
Полушка 1785 ЕМ
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полушка 1785 КМ
Средняя цена
110 $
Продажи
0
74
Полушка 1785 КМ
Новодел
Средняя цена
3700 $
Продажи
0
2
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Россия
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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