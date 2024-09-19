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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1785 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1785 СПБ
Средняя цена 6600 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
10 рублей 1785 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
5 рублей 1785 СПБ
Средняя цена 7300 $
Продажи
0 34
Аверс
Реверс
5 рублей 1785 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 рубля 1785 СПБ
Средняя цена 4200 $
Продажи
0 90

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1785 СПБ ЯА
Средняя цена 390 $
Продажи
0 161
Аверс
Реверс
1 рубль 1785 СПБ ЯА Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полтина 1785 СПБ ЯА
Средняя цена 3600 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1785 СПБ ЯА
Средняя цена 280 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
20 копеек 1785 СПБ
Средняя цена 340 $
Продажи
0 160
Аверс
Реверс
15 копеек 1785 СПБ
Средняя цена 230 $
Продажи
0 152
Аверс
Реверс
Гривенник 1785 СПБ
Средняя цена 260 $
Продажи
0 180

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1785 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 40 $
Продажи
0 624
Аверс
Реверс
5 копеек 1785 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 150 $
Продажи
0 435
Аверс
Реверс
5 копеек 1785 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денга 1785 КМ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 125
Аверс
Реверс
Денга 1785 КМ Новодел
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Полушка 1785 ЕМ
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1785 КМ
Средняя цена 110 $
Продажи
0 74
Аверс
Реверс
Полушка 1785 КМ Новодел
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 2
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