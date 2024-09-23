Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полтина 1785 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Русский Нумизматический Дом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 12 гр
- Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
- Диаметр 34 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 34,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полтина
- Год 1785
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1785 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (2)
- Gorny & Mosch (1)
- Poznański Dom Aukcyjny (1)
- Rare Coins (3)
- SINCONA (1)
- Александр (3)
- Имперская монета (2)
- Русский Нумизматический Дом (3)
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50
Цена
2522 $
Цена в валюте аукциона 186513 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2007
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи Полтина 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск