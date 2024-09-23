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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полтина 1785 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полтина 1785 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полтина 1785 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Русский Нумизматический Дом

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 12 гр
  • Чистого серебра (0,2894 oz) 9 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 34,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полтина
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1785 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Poznański Dom Aukcyjny - March 25, 2023
Продавец Poznański Dom Aukcyjny
Дата 25 марта 2023
Сохранность VF
Цена
356 $
Цена в валюте аукциона 1550 PLN
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - April 26, 2022
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - March 10, 2021
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - March 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 марта 2021
Сохранность AU50
Цена
2522 $
Цена в валюте аукциона 186513 RUB
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - January 27, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 27 января 2021
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - October 3, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 3 октября 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - April 4, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 4 апреля 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе AURORA - August 21, 2019
Продавец AURORA
Дата 21 августа 2019
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - May 28, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 28 мая 2019
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - December 14, 2018
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - December 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 декабря 2018
Сохранность AU53
Цена
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Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе AURORA - December 1, 2018
Продавец AURORA
Дата 1 декабря 2018
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 2, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - May 21, 2017
Продавец Имперская монета
Дата 21 мая 2017
Сохранность XF40
Цена
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Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 29, 2015
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 29 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе SINCONA - October 14, 2015
Продавец SINCONA
Дата 14 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 6, 2007
Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 6, 2007
Продавец Александр
Дата 6 апреля 2007
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полтина 1785 СПБ ЯА на аукционе Gorny & Mosch - October 13, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 13 октября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полтина 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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