Полтина 1785 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полтина 1785 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность UNC (7) AU (3) XF (3) VF (3) Сохранность (слабы) MS61 (6) AU53 (1) AU50 (2) XF40 (1) Сервис ННР (6)