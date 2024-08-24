Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,500,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1785
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1785 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 25533 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
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