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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1785 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1785 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 2,500,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (152)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1785 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 25533 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1495 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
79 $
Цена в валюте аукциона 7000 RUB
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
171 $
Цена в валюте аукциона 15000 RUB
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Знак - November 24, 2023
Продавец Знак
Дата 24 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность AU
Цена
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Antykwariat u Nilsa - June 16, 2023
Продавец Antykwariat u Nilsa
Дата 16 июня 2023
Сохранность VF
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Coins.ee - April 23, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS62
Цена
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Россия 15 копеек 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 15 копеек 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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