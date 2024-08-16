Денга 1785 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1785 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 509 проданному на аукционе Редкие Монеты за 1500 USD. Торги состоялись 11 ноября 2017.

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