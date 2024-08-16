5 рублей 1785 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1785 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Александр за 8100 USD. Торги состоялись 15 сентября 2006.

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