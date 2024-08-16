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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1785 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 рублей 1785 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1785 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 47,072

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1785 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Александр за 8100 USD. Торги состоялись 15 сентября 2006.

Сохранность
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - September 15, 2006
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - September 15, 2006
Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность MS64
Цена
8100 $
Цена в валюте аукциона 8100 USD
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS64 PCGS
Цена
7188 $
Цена в валюте аукциона 7188 USD
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Renaissance Auctions LLC - August 13, 2000
Из коллекции Коллекции Ренессанса
Продавец Renaissance Auctions LLC
Дата 13 августа 2000
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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