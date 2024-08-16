Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1785 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 47,072
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1785
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1785 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 63 проданному на аукционе Александр за 8100 USD. Торги состоялись 15 сентября 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Александр
Дата 15 сентября 2006
Сохранность MS64
Цена
8100 $
Цена в валюте аукциона 8100 USD
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS64 PCGS
Цена
7188 $
Цена в валюте аукциона 7188 USD
Где продать?
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