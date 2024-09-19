Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1785
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1785 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 25000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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