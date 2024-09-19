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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1785 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1785 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1785 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 14 проданному на аукционе Александр за 25000 USD. Торги состоялись 13 декабря 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Империя - December 23, 2021
Продавец Империя
Дата 23 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Имперская монета - June 1, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 1 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF35
Цена
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Империя - April 3, 2021
Продавец Империя
Дата 3 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
9177 $
Цена в валюте аукциона 700000 RUB
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Имперская монета - December 22, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 22 декабря 2020
Сохранность XF45
Цена
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Знак - October 25, 2019
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Знак - October 25, 2019
Продавец Знак
Дата 25 октября 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 15, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 15 декабря 2018
Сохранность XF45 RNGA
Цена
15000 $
Цена в валюте аукциона 15000 USD
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - December 13, 2014
Продавец Александр
Дата 13 декабря 2014
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
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Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Stack's - August 13, 2014
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Stack's - August 13, 2014
Продавец Stack's
Дата 13 августа 2014
Сохранность XF40 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 10 рублей 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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