Гривенник 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1785 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Монеты и Медали за 82777 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность UNC (21) AU (63) XF (50) VF (29) F (3) Нет оценки (12) Сохранность (слабы) MS62 (4) MS61 (6) MS60 (1) AU58 (16) AU55 (13) AU53 (2) AU50 (7) XF45 (2) XF40 (2) VF30 (3) VF25 (3) VF20 (5) F15 (1) Сервис NGC (13) RNGA (3) CGC (1) ННР (6) PCGS (3)

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