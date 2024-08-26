Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Империя
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 3,273,900
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1785
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (180)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1785 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Монеты и Медали за 82777 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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