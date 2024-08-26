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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1785 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1785 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Империя

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 3,273,900

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (180)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1785 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Монеты и Медали за 82777 RUB. Торги состоялись 18 января 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
348 $
Цена в валюте аукциона 321 EUR
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Stack's - May 15, 2024
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Stack's - May 15, 2024
Продавец Stack's
Дата 15 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - September 6, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 6 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 июля 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - July 6, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 6 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Гривенник 1785 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS62 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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