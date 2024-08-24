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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1785 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1785 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 47,072

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1785 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность AU53 NGC
Цена
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
6500 $
Цена в валюте аукциона 6500 USD
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Katz - April 6, 2023
Продавец Katz
Дата 6 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
1636 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Heritage - October 29, 2021
Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - June 5, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Busso Peus - June 17, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность F
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе London Coins - December 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - June 13, 2018
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - June 13, 2018
Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Империя - February 23, 2018
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2017
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - November 22, 2017
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - November 22, 2017
Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2017
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2017
Продавец Александр
Дата 5 июля 2017
Сохранность XF45
Цена
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - April 26, 2017
Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Александр - April 26, 2017
Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Империя - February 23, 2017
Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Künker - September 30, 2016
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе AURORA - August 22, 2016
Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Империя - June 4, 2016
Продавец Империя
Дата 4 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Rauch - April 16, 2015
Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Teutoburger - September 6, 2014
Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 рублей 1785 СПБ на аукционе Империя - October 4, 2013
Продавец Империя
Дата 4 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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