5 рублей 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1785 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.

Сохранность UNC (2) AU (7) XF (20) VF (4) F (1) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (3) XF45 (4) XF40 (2) Сервис NGC (3) PCGS (1) RNGA (1)

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