Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 47,072
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1785
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1785 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1190 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 18000 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 29 октября 2021
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 5 июня 2021
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 17 июня 2020
Сохранность F
Цена
******
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Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 13 июня 2018
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2017
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 22 ноября 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 26 апреля 2017
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Империя
Дата 23 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 22 августа 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 16 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Teutoburger
Дата 6 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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