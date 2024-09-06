Полушка 1785 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1785 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 217 проданному на аукционе Александр за 4100 USD. Торги состоялись 27 марта 2015.

Сохранность UNC (2) Сохранность (слабы) MS64 (1)