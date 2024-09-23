Денга 1785 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1785 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 533 проданному на аукционе SINCONA AG за 4250 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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