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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1785 года СПБ ЯА. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 1 рубль 1785 года СПБ ЯА Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1785 года СПБ ЯА Новодел - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур вправо
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 138,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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