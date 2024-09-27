Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1785 года СПБ ЯА. Новодел (Россия, Екатерина II)
Разновидность: Новодел
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур вправо
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 138,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1785
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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