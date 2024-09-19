20 копеек 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1785 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.

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