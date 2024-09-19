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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1785 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1785 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,887,200

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (160)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1785 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - June 16, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе CHS Basel Numismatics - June 6, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - May 28, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе CHS Basel Numismatics - April 9, 2024
Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Coins.ee - December 17, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS63 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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