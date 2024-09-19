Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,887,200
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1785
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (160)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1785 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22039 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3360 USD. Торги состоялись 5 февраля 2024.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 16 июня 2024
Сохранность AU58 NGC
Цена
134 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
494 $
Цена в валюте аукциона 44000 RUB
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец CHS Basel Numismatics
Дата 9 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 17 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность XF40
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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