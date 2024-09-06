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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1785 года КМ "Сузунский монетный двор". Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 5 копеек 1785 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1785 года КМ "Сузунский монетный двор" Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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