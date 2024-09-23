Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

2 рубля 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 2 рубля 1785 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 2 рубля 1785 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 2,62 гр
  • Чистого золота (0,0772 oz) 2,4025 гр
  • Диаметр 17 - 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 2 рубля
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1785 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33043 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (3)
  • Bolaffi (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (8)
  • Heritage Eur (2)
  • iNumis (1)
  • Katz (7)
  • Künker (19)
  • La Galerie Numismatique (1)
  • Leu (1)
  • Münzenonline (2)
  • New York Sale (1)
  • Niemczyk (1)
  • Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
  • Numisbalt (1)
  • Pegasus Auctions (1)
  • Rare Coins (8)
  • Rauch (2)
  • SINCONA (4)
  • Stack's (3)
  • Universum Coins GmbH (2)
  • V. GADOURY (1)
  • WCN (2)
  • Александр (5)
  • Знак (1)
  • Империя (4)
  • Имперская монета (5)
  • Монеты и Медали (2)
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
4104 $
Цена в валюте аукциона 380000 RUB
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Heritage Eur - November 17, 2023
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1519 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе SINCONA - October 23, 2023
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе V. GADOURY - October 14, 2023
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Künker - March 21, 2023
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - June 30, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе iNumis - May 9, 2022
Продавец iNumis
Дата 9 мая 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Universum Coins GmbH - April 28, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 апреля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Grün - May 11, 2021
Продавец Grün
Дата 11 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Katz - January 31, 2021
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Katz - November 8, 2020
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе SINCONA - October 21, 2019
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия 2 рубля 1785 СПБ на аукционе Katz - September 26, 2019
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность VF30 RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 рубля 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1785 года Все российские монеты российские золотые монеты российские монеты номиналом 2 рубля Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 16 авг. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск