Россия Период: 1699-1991 1699-1991
2 рубля 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 2,62 гр
- Чистого золота (0,0772 oz) 2,4025 гр
- Диаметр 17 - 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 2 рубля
- Год 1785
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (90)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1785 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33043 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (3)
- Bolaffi (1)
- Grün (1)
- Heritage (8)
- Heritage Eur (2)
- iNumis (1)
- Katz (7)
- Künker (19)
- La Galerie Numismatique (1)
- Leu (1)
- Münzenonline (2)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (1)
- Nuance Auction Galleries, Inc. (1)
- Numisbalt (1)
- Pegasus Auctions (1)
- Rare Coins (8)
- Rauch (2)
- SINCONA (4)
- Stack's (3)
- Universum Coins GmbH (2)
- V. GADOURY (1)
- WCN (2)
- Александр (5)
- Знак (1)
- Империя (4)
- Имперская монета (5)
- Монеты и Медали (2)
Продавец Heritage Eur
Дата 17 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
1519 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Продавец SINCONA
Дата 23 октября 2023
Сохранность VF30 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец V. GADOURY
Дата 14 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Künker
Дата 21 марта 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 30 июня 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 31 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 8 ноября 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец SINCONA
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Katz
Дата 26 сентября 2019
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 2 рубля 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск