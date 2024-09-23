2 рубля 1785 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 2 рубля 1785 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 33043 проданному на аукционе Heritage Auctions за 19975 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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