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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1785 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - 10 рублей 1785 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1785 года СПБ Новодел - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1785 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1863 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 14950 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия 10 рублей 1785 СПБ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Где продать?

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