10 рублей 1785 года СПБ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1785 года со знаком СПБ. Новодел. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1863 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 14950 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

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