5 копеек 1785 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1785 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 29359 проданному на аукционе Heritage Auctions за 2585 USD. Торги состоялись 20 января 2014.

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