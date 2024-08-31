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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1785 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1785 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1785 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1785 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе MS67 за 42000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе MUNZE - May 20, 2024
Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Империя - May 16, 2024
Продавец Империя
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полушка 1785 КМ на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Русское Наследие - October 29, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Империя - July 14, 2023
Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе MS67 - March 29, 2023
Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Россия Полушка 1785 КМ на аукционе MUNZE - November 24, 2022
Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1785 КМ на аукционе MS67 - April 6, 2022
Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Katz - March 20, 2022
Продавец Katz
Дата 20 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия Полушка 1785 КМ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU50
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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