Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1785 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1785
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (74) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1785 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 72 проданному на аукционе MS67 за 42000 RUB. Торги состоялись 13 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MUNZE
Дата 20 мая 2024
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 1800 RUB
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 29 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Империя
Дата 14 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 29 марта 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 24 ноября 2022
Сохранность XF DETAILS CGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 6 апреля 2022
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?
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