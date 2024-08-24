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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1785 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1785 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1785 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 138,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1785
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (161) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1785 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 137 проданному на аукционе Империя за 240000 RUB. Торги состоялись 17 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность AU53
Цена
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 12500 RUB
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность AU50 NGC
Цена
782 $
Цена в валюте аукциона 725 EUR
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Rzeszowski DA - April 22, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность VF20 NGC
Цена
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Rauch - April 7, 2024
Продавец Rauch
Дата 7 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Денежка - March 30, 2024
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Денежка - March 30, 2024
Продавец Денежка
Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Денежка - February 24, 2024
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Денежка - February 24, 2024
Продавец Денежка
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе COINSTORE - December 10, 2023
Продавец COINSTORE
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Rauch - September 24, 2023
Продавец Rauch
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - March 25, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 25 марта 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия 1 рубль 1785 СПБ ЯА на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1785 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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