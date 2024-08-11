Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1786 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1786 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Где продать?
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