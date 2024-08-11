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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1786 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1786 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1786 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (33)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1786 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 281 проданному на аукционе Александр за 2400 USD. Торги состоялись 20 сентября 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Знак (1)
  • Имперская монета (3)
  • Русский Нумизматический Дом (1)
  • Русское Наследие (2)
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Pegasus Auctions - June 30, 2024
Продавец Pegasus Auctions
Дата 30 июня 2024
Сохранность XF45 NGC
Цена
322 $
Цена в валюте аукциона 300 EUR
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Знак - July 14, 2023
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Знак - July 14, 2023
Продавец Знак
Дата 14 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
50 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 21, 2022
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 21, 2022
Продавец Александр
Дата 21 сентября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 6, 2022
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 6, 2022
Продавец Александр
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60
Цена
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - January 25, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 25 января 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - December 7, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 7 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Coins.ee - July 12, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 12 июля 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе AURORA - January 29, 2020
Продавец AURORA
Дата 29 января 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Rauch - September 12, 2019
Продавец Rauch
Дата 12 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Русское Наследие - April 20, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 20 апреля 2019
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Katz - March 24, 2019
Продавец Katz
Дата 24 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1786 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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