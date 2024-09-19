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1786
Россия
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1699-1991
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1786
Монеты России 1786 года
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Золотые монеты
10 рублей 1786 СПБ
Средняя цена
26000 $
Продажи
0
3
10 рублей 1786 СПБ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
5 рублей 1786 СПБ
Средняя цена
6500 $
Продажи
0
22
Пробные монеты
1 рубль 1786 СПБ ЯА
Средняя цена
500 $
Продажи
0
583
Полуполтинник 1786 СПБ ЯА
Средняя цена
140 $
Продажи
0
32
20 копеек 1786 СПБ
Средняя цена
320 $
Продажи
0
82
15 копеек 1786 СПБ
Средняя цена
540 $
Продажи
0
27
Гривенник 1786 СПБ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
24
Медные монеты
5 копеек 1786 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена
60 $
Продажи
0
335
5 копеек 1786 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
130 $
Продажи
0
275
5 копеек 1786 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Денга 1786 ЕМ
Средняя цена
15 $
Продажи
0
30
Денга 1786 КМ
Средняя цена
240 $
Продажи
0
80
Денга 1786 КМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
1
Полушка 1786 ЕМ
Средняя цена
35 $
Продажи
0
43
Полушка 1786 КМ
Средняя цена
190 $
Продажи
0
35
Полушка 1786 КМ
Новодел
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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Период
1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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