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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1786 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
10 рублей 1786 СПБ
Средняя цена 26000 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
10 рублей 1786 СПБ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
5 рублей 1786 СПБ
Средняя цена 6500 $
Продажи
0 22

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1786 СПБ ЯА
Средняя цена 500 $
Продажи
0 583
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1786 СПБ ЯА
Средняя цена 140 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
20 копеек 1786 СПБ
Средняя цена 320 $
Продажи
0 82
Аверс
Реверс
15 копеек 1786 СПБ
Средняя цена 540 $
Продажи
0 27
Аверс
Реверс
Гривенник 1786 СПБ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 24

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1786 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Средняя цена 60 $
Продажи
0 335
Аверс
Реверс
5 копеек 1786 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 130 $
Продажи
0 275
Аверс
Реверс
5 копеек 1786 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денга 1786 ЕМ
Средняя цена 15 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
Денга 1786 КМ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 80
Аверс
Реверс
Денга 1786 КМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Полушка 1786 ЕМ
Средняя цена 35 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
Полушка 1786 КМ
Средняя цена 190 $
Продажи
0 35
Аверс
Реверс
Полушка 1786 КМ Новодел
Средняя цена
Продажи
0 0
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