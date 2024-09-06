Россия Период: 1699-1991 1699-1991
10 рублей 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 13,09 гр
- Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
- Диаметр 30 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 19,900
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 10 рублей
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1786 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7167 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.
Сохранность
Сохранность (слабы)
- Все фирмы
- Gorny & Mosch (1)
- Künker (1)
- Александр (1)
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность AU50
Цена
25000 $
Цена в валюте аукциона 25000 USD
Где продать?
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