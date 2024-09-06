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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

10 рублей 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 10 рублей 1786 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 10 рублей 1786 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 13,09 гр
  • Чистого золота (0,3859 oz) 12,0035 гр
  • Диаметр 30 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 19,900

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 10 рублей
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 10 рублей 1786 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7167 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 22000 EUR. Торги состоялись 23 июня 2010.

Сохранность
Сохранность (слабы)
  • Все фирмы
  • Gorny & Mosch (1)
  • Künker (1)
  • Александр (1)
Россия 10 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2010
Россия 10 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2010
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2010
Сохранность AU50
Цена
25000 $
Цена в валюте аукциона 25000 USD
Россия 10 рублей 1786 СПБ на аукционе Künker - June 23, 2010
Продавец Künker
Дата 23 июня 2010
Сохранность XF
Цена
27003 $
Цена в валюте аукциона 22000 EUR
Россия 10 рублей 1786 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - March 11, 2009
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 марта 2009
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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