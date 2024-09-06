Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 рублей 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 6,54 гр
- Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 74,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 рублей
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1786 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7128 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 10500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
4215 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность G6
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU53
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU58 RNGA
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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