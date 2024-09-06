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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 рублей 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 рублей 1786 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 рублей 1786 года СПБ - цена золотой монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 6,54 гр
  • Чистого золота (0,1928 oz) 5,9972 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 74,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 рублей
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1786 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7128 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 10500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе MDC Monaco - October 13, 2023
Продавец MDC Monaco
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
4215 $
Цена в валюте аукциона 4000 EUR
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе VL Nummus - September 17, 2023
Продавец VL Nummus
Дата 17 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1868 $
Цена в валюте аукциона 1750 EUR
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU53 ННР
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - November 10, 2021
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - November 10, 2021
Продавец Александр
Дата 10 ноября 2021
Сохранность G6
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - June 2, 2021
Продавец Александр
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - May 5, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 5 мая 2020
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Heritage - January 13, 2020
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Heritage - January 13, 2020
Продавец Heritage
Дата 13 января 2020
Сохранность AU DETAILS PCGS
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 12, 2019
Продавец Русское Наследие
Дата 12 октября 2019
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - July 30, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 30 июля 2019
Сохранность AU53
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Русское Наследие - October 13, 2018
Продавец Русское Наследие
Дата 13 октября 2018
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - September 24, 2016
Продавец Александр
Дата 24 сентября 2016
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - April 2, 2016
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - April 2, 2016
Продавец Александр
Дата 2 апреля 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Rare Coins - April 25, 2015
Продавец Rare Coins
Дата 25 апреля 2015
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Busso Peus - October 31, 2014
Продавец Busso Peus
Дата 31 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - September 28, 2012
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Александр - September 28, 2012
Продавец Александр
Дата 28 сентября 2012
Сохранность AU58
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Künker - March 9, 2009
Продавец Künker
Дата 9 марта 2009
Сохранность VF
Цена
Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - March 18, 2008
Продавец Gorny & Mosch
Дата 18 марта 2008
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 рублей 1786 СПБ на аукционе Gorny & Mosch - October 11, 2005
Продавец Gorny & Mosch
Дата 11 октября 2005
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 рублей 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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