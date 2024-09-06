5 рублей 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 рублей 1786 года со знаком СПБ. Это золотая монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7128 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 10500 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

Сохранность UNC (1) AU (11) XF (3) VF (6) G (1) Сохранность (слабы) AU58 (3) AU55 (2) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (2) G6 (1) DETAILS (2) Сервис NGC (2) ННР (1) PCGS (1) RNGA (2)

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