Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1786 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 17,5 - 19,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 450,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1786 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7192 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 650 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
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Где продать?
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