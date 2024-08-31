Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1786 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1786 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1786 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 17,5 - 19,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 450,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1786 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7192 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 650 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AURORA (5)
  • Katz (1)
  • MS67 (1)
  • MUNZE (2)
  • New York Sale (2)
  • Rare Coins (4)
  • RedSquare (2)
  • Roma Numismatics (1)
  • Russiancoin (10)
  • Александр (5)
  • Империя (1)
  • Имперская монета (2)
  • Монеты и Медали (3)
  • НИКО (3)
  • Русское Наследие (1)
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 11, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 11 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 13, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 13 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 16, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 16 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 18, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 18 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
34 $
Цена в валюте аукциона 3200 RUB
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе MUNZE - September 5, 2023
Продавец MUNZE
Дата 5 сентября 2023
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 1300 RUB
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 31, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 31 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 3, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 3 августа 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - July 6, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 6 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 8, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 8 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Александр - March 8, 2023
Продавец Александр
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF30
Цена
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе MS67 - February 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Katz - October 30, 2022
Продавец Katz
Дата 30 октября 2022
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность VF DETAILS CGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Россия Полушка 1786 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 23, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 23 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи Полушка 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 422
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет России Каталог монет Екатерины II Монеты России 1786 года Все российские монеты российские медные монеты российские монеты номиналом Полушка Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Категория
Год
Поиск