Полушка 1786 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1786 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7192 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 650 EUR. Торги состоялись 14 октября 2009.

Сохранность UNC (1) AU (8) XF (14) VF (9) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) AU58 (3) AU50 (1) XF45 (2) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (3) DETAILS (3) BN (2) Сервис CGC (2) NGC (4)

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