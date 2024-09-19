Денга 1786 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1786 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность UNC (16) AU (13) XF (31) VF (8) Нет оценки (7) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (7) MS61 (3) MS60 (1) AU55 (4) XF45 (6) XF40 (4) VF35 (1) DETAILS (2) BN (11) Сервис NGC (5) RNGA (4) ННР (9)

Продавец Все фирмы

ARTMAXIMUM (1)

AURORA (3)

Baldwin's (1)

Coins.ee (1)

COINSNET (1)

Heritage (2)

Hermes Auctions (1)

Höhn (2)

Katz (13)

MS67 (2)

MUNZE (2)

New York Sale (1)

Numedux (1)

Rare Coins (17)

Rauch (1)

RedSquare (1)

Roma Numismatics (1)

Russiancoin (3)

SINCONA (1)

Александр (3)

Империя (3)

Имперская монета (13)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (5)