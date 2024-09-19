Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1786 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1786 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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