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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1786 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1786 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1786 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (80) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1786 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 472 проданному на аукционе Редкие Монеты за 2000 USD. Торги состоялись 22 апреля 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 25 GBP
Россия Денга 1786 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Денга 1786 КМ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1786 КМ на аукционе Hermes Auctions - June 17, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 17 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия Денга 1786 КМ на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Россия Денга 1786 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Rare Coins - January 6, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 6 января 2024
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия Денга 1786 КМ на аукционе MS67 - November 8, 2023
Продавец MS67
Дата 8 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе MUNZE - October 17, 2023
Продавец MUNZE
Дата 17 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность UNC DETAILS RNGA
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Heritage - July 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 июля 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия Денга 1786 КМ на аукционе MS67 - May 16, 2023
Продавец MS67
Дата 16 мая 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия Денга 1786 КМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
Россия Денга 1786 КМ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Россия Денга 1786 КМ на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 BN RNGA
Цена
Россия Денга 1786 КМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Денга 1786 КМ на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность XF45
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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