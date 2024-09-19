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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

15 копеек 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 15 копеек 1786 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 15 копеек 1786 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 3,56 гр
  • Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
  • Диаметр 22 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 15 копеек
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1786 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Александр за 215697 RUB. Торги состоялись 12 июня 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2417 $
Цена в валюте аукциона 215697 RUB
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - March 8, 2022
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Numisbalt - March 14, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Numisbalt - February 4, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - November 28, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе AURORA - April 28, 2020
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
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Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - February 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 февраля 2019
Сохранность VF35
Цена
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - December 5, 2018
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - December 5, 2018
Продавец Александр
Дата 5 декабря 2018
Сохранность XF40
Цена
Россия 15 копеек 1786 СПБ на аукционе Katz - November 25, 2018
Продавец Katz
Дата 25 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 15 копеек 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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