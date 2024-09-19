Россия Период: 1699-1991 1699-1991
15 копеек 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 3,56 гр
- Чистого серебра (0,0858 oz) 2,67 гр
- Диаметр 22 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 15 копеек
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 15 копеек 1786 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II. Рекорд цены принадлежит лоту 95 проданному на аукционе Александр за 215697 RUB. Торги состоялись 12 июня 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (1)
- Heritage (1)
- Katz (1)
- Numisbalt (3)
- Rare Coins (3)
- Rauch (1)
- Rzeszowski DA (1)
- SINCONA (1)
- WCN (1)
- Александр (3)
- Имперская монета (6)
- Монеты и Медали (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (1)
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
2417 $
Цена в валюте аукциона 215697 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 8 марта 2022
Сохранность AU53
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 14 марта 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 28 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность VF30
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 28 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 15 копеек 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск