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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

20 копеек 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 20 копеек 1786 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 20 копеек 1786 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 4,77 гр
  • Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
  • Диаметр 24 - 26 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 20 копеек
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1786 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Александр за 1900 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе AURORA - April 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1234 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 160 PLN
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе New York Sale - January 11, 2024
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Coins.ee - November 5, 2023
Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе AURORA - August 24, 2023
Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Александр - May 10, 2023
Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Русское Наследие - April 15, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 15 апреля 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия 20 копеек 1786 СПБ на аукционе AURORA - March 2, 2023
Продавец AURORA
Дата 2 марта 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 копеек 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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