Россия Период: 1699-1991 1699-1991
20 копеек 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 4,77 гр
- Чистого серебра (0,115 oz) 3,5775 гр
- Диаметр 24 - 26 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 20 копеек
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (83)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1786 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Александр за 1900 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец AURORA
Дата 25 апреля 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
1234 $
Цена в валюте аукциона 115000 RUB
Продавец New York Sale
Дата 11 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 5 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность AU58 RNGA
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец AURORA
Дата 24 августа 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 10 мая 2023
Сохранность MS61 RNGA
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 копеек 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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