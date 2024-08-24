20 копеек 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1786 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Александр за 1900 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность UNC (27) AU (23) XF (12) VF (9) F (2) Нет оценки (10) Сохранность (слабы) MS64 (1) MS63 (1) MS62 (5) MS61 (17) AU58 (8) AU55 (4) AU53 (4) AU50 (2) VF35 (1) VF30 (2) Сервис NGC (7) RNGA (17) ННР (8) PCGS (1)

Продавец Все фирмы

AURORA (8)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (2)

Haljak Coin Auction (1)

Heritage (1)

Katz (6)

Künker (2)

MS67 (1)

New York Sale (1)

Numisbalt (11)

Rare Coins (6)

Roma Numismatics (1)

Rzeszowski DA (1)

SINCONA (1)

Wójcicki (1)

Александр (21)

Знак (2)

Империя (2)

Имперская монета (3)

Русский Нумизматический Дом (3)

Русское Наследие (8)