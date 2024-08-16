Россия Период: 1699-1991 1699-1991
1 рубль 1786 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 24 гр
- Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
- Диаметр 39 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 2,600,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 1 рубль
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (583)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1786 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1576 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 22000 USD. Торги состоялись 6 января 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (2)
- ARTMAXIMUM (2)
- Auctiones (1)
- AURORA (74)
- BAC (1)
- Busso Peus (2)
- Cieszyńskie CN (1)
- CNG (1)
- Coins.ee (4)
- COINSNET (1)
- Dorotheum (1)
- Goldberg (1)
- Gorny & Mosch (9)
- Grün (1)
- Heritage (7)
- HERVERA (1)
- Hess Divo (2)
- Höhn (2)
- InAsta (1)
- Katz (33)
- Künker (34)
- MS67 (1)
- MUNZE (2)
- New York Sale (1)
- Niemczyk (4)
- Numedux (2)
- Numimarket (2)
- Numisbalt (28)
- Oslo Myntgalleri (1)
- Rare Coins (60)
- Rauch (3)
- RedSquare (3)
- Roma Numismatics (1)
- Russiancoin (4)
- Rzeszowski DA (6)
- SINCONA (4)
- Soler y Llach (1)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (3)
- UBS (2)
- Universum Coins GmbH (2)
- Varesi (1)
- VL Nummus (1)
- WCN (7)
- Westfälische (1)
- Александр (112)
- Знак (3)
- Империя (32)
- Имперская монета (41)
- Монеты и Медали (4)
- НИКО (18)
- ОЛНЗ (1)
- Русский Нумизматический Дом (15)
- Русское Наследие (35)
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
456 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
260 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 28 мая 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 апреля 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 15 февраля 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 28
Где продать?
Для продажи 1 рубль 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск