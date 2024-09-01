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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полушка 1786 года КМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полушка 1786 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полушка 1786 года КМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,56 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полушка
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1786 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Русское Наследие за 57500 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Русское Наследие - April 6, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Русское Наследие - December 16, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Русское Наследие - September 30, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
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Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Русское Наследие - June 25, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 25 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Katz - March 23, 2023
Продавец Katz
Дата 23 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Rare Coins - December 21, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 21 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Rare Coins - September 7, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 7 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность F15
Цена
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Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Rare Coins - April 6, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 6 апреля 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Александр - August 28, 2021
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Александр - August 28, 2021
Продавец Александр
Дата 28 августа 2021
Сохранность F15
Цена
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2020
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2020
Сохранность AU53 BN RNGA
Цена
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
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Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Имперская монета - March 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 марта 2020
Сохранность XF40
Цена
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Rare Coins - February 19, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Имперская монета - January 28, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Россия Полушка 1786 КМ на аукционе Имперская монета - November 26, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 26 ноября 2019
Сохранность XF40
Цена

Где продать?

Для продажи Полушка 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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