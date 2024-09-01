Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полушка 1786 года КМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,56 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полушка
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Сузун
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1786 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Русское Наследие за 57500 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Katz (3)
- Rare Coins (9)
- Roma Numismatics (1)
- SINCONA (2)
- Александр (5)
- Империя (2)
- Имперская монета (5)
- НИКО (2)
- Русское Наследие (6)
Продавец Русское Наследие
Дата 6 апреля 2024
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
108 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 16 декабря 2023
Сохранность AU58 BN RNGA
Цена
353 $
Цена в валюте аукциона 32000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 30 сентября 2023
Сохранность MS62 BN RNGA
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность F15
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rare Coins
Дата 19 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 28 января 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Полушка 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск