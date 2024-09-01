Полушка 1786 года КМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полушка 1786 года со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 53 проданному на аукционе Русское Наследие за 57500 RUB. Торги состоялись 30 сентября 2023.

Сохранность UNC (2) AU (14) XF (11) VF (5) F (3) Сохранность (слабы) MS62 (1) AU58 (2) AU55 (1) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (1) XF40 (4) VF30 (2) F15 (2) BN (5) Сервис RNGA (5)

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