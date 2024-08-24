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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1786 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Разновидность: Новодел

Аверс монеты - Денга 1786 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1786 года КМ Новодел - цена монеты - Россия, Екатерина II

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Сузун
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1786 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1893 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 253 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1786 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Россия Денга 1786 КМ на аукционе Goldberg - May 31, 2005
Продавец Goldberg
Дата 31 мая 2005
Сохранность MS65 RB PCGS
Цена
******
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Где продать?

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