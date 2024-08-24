Денга 1786 года КМ. Новодел (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1786 года со знаком КМ. Новодел. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1893 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 253 USD. Торги состоялись 29 мая 2005.

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