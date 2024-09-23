5 копеек 1786 года КМ "Сузунский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1786 года "Сузунский монетный двор" со знаком КМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Сузунском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 68 проданному на аукционе MS67 за 87500 RUB. Торги состоялись 16 мая 2023.

Сохранность UNC (138) AU (68) XF (44) VF (13) F (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS65 (4) MS64 (15) MS63 (39) MS62 (30) MS61 (28) MS60 (3) AU58 (15) AU55 (6) AU53 (2) AU50 (9) XF45 (9) XF40 (6) F15 (1) RB (3) BN (111) Сервис ННР (14) RNGA (24) NGC (53) CGC (3) PCGS (19)

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