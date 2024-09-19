Денга 1786 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1786 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

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