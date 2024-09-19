Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Денга 1786 года ЕМ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Roma Numismatics Ltd.
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,12 гр
- Диаметр 21 - 23,5 мм
- Гурт рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 572,600
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Денга
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1786 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.
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Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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