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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Денга 1786 года ЕМ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Денга 1786 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Денга 1786 года ЕМ - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Roma Numismatics Ltd.

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,12 гр
  • Диаметр 21 - 23,5 мм
  • Гурт рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 572,600

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Денга
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Денга 1786 года со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе SINCONA AG за 650 CHF. Торги состоялись 9 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - August 8, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 8 августа 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - June 27, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 30, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 30 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - May 2, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 2 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - April 4, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 4 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 30 GBP
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 800 RUB
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе AURORA - May 25, 2023
Продавец AURORA
Дата 25 мая 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 5, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 5 марта 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Rare Coins - February 8, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 8 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе RedSquare - March 19, 2022
Продавец RedSquare
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Русское Наследие - March 6, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Русское Наследие - February 5, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Русское Наследие - December 12, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 12 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Katz - November 28, 2021
Продавец Katz
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS ННР
Цена
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Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Имперская монета - November 2, 2021
Продавец Имперская монета
Дата 2 ноября 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Александр - November 20, 2021
Продавец Александр
Дата 20 ноября 2021
Сохранность VF25
Цена
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Денга 1786 ЕМ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF25
Цена

Где продать?

Для продажи Денга 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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