Гривенник 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1786 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Монеты и Медали за 55000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность UNC (3) AU (6) XF (13) VF (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS60 (2) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (3) XF40 (1) Сервис ННР (3) NGC (1)

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