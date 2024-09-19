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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Гривенник 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Гривенник 1786 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Гривенник 1786 года СПБ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 2,37 гр
  • Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Гривенник
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1786 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Монеты и Медали за 55000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Русский Нумизматический Дом (4)
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 1500 RUB
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Монеты и Медали - January 19, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 19 января 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 18, 2021
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Coins.ee - November 1, 2021
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Александр - December 9, 2020
Продавец Александр
Дата 9 декабря 2020
Сохранность AU50
Цена
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Александр - May 6, 2020
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Александр - May 6, 2020
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU50
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - June 25, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Русский Нумизматический Дом - May 24, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2019
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Александр - December 15, 2017
Продавец Александр
Дата 15 декабря 2017
Сохранность AU53
Цена
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Александр - November 26, 2015
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Александр - November 26, 2015
Продавец Александр
Дата 26 ноября 2015
Сохранность XF40
Цена
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Baldwin's of St. James's - May 20, 2015
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 20 мая 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Александр - February 16, 2015
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Александр - February 16, 2015
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность AU50
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Империя - September 27, 2014
Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Империя - September 27, 2014
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Россия Гривенник 1786 СПБ на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Гривенник 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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