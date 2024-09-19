Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Гривенник 1786 года СПБ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 2,37 гр
- Чистого серебра (0,0571 oz) 1,7775 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Гривенник
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Гривенник 1786 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 108 проданному на аукционе Монеты и Медали за 55000 RUB. Торги состоялись 13 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AB Philea & Myntkompaniet (1)
- Baldwin's of St. James's (1)
- Coins.ee (1)
- Gorny & Mosch (1)
- Katz (1)
- Künker (2)
- Rare Coins (1)
- SINCONA (1)
- Александр (5)
- Империя (1)
- Имперская монета (1)
- Монеты и Медали (4)
- Русский Нумизматический Дом (4)
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность MS60 ННР
Цена
563 $
Цена в валюте аукциона 55000 RUB
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность MS60 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 18 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Coins.ee
Дата 1 ноября 2021
Сохранность AU55 ННР
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 6 мая 2020
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 июня 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 24 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность AU55
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 20 мая 2015
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 16 февраля 2015
Сохранность AU50
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Империя
Дата 27 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи Гривенник 1786 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск