5 копеек 1786 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1786 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.

Сохранность UNC (138) AU (56) XF (58) VF (41) F (2) Нет оценки (38) Сохранность (слабы) MS65 (17) MS64 (20) MS63 (20) MS62 (38) MS61 (16) AU58 (10) AU55 (4) AU53 (3) AU50 (1) XF45 (6) XF40 (3) VF35 (2) VF25 (1) DETAILS (4) RB (1) BN (118) Сервис RNGA (48) NGC (56) ННР (6) PCGS (12) CGC (2)

Продавец Все фирмы

Aureo & Calicó (1)

AURORA (40)

Bertolami (1)

Cayón (1)

CNG (1)

Coins.ee (16)

COINSTORE (1)

Eeckhout (1)

Gorny & Mosch (1)

Haljak Coin Auction (4)

Heritage (4)

ibercoin (1)

Katz (49)

La Galerie Numismatique (7)

MARCINIAK (1)

Möller (1)

MS67 (26)

MUNZE (6)

Niemczyk (2)

Numimarket (1)

Numis.be (2)

Numisbalt (10)

Rare Coins (14)

Rauch (1)

Russiancoin (29)

Spink (1)

Stack's (3)

TimeLine Auctions (1)

UBS (2)

Via (2)

WCN (2)

WDA - MiM (2)

Wójcicki (2)

Александр (24)

Денга1700 (1)

Империя (7)

Имперская монета (13)

Монеты и Медали (1)

Русское Наследие (53)