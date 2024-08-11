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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

5 копеек 1786 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1786 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1786 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Via GmbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 43 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 30,376,500

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1786
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Екатеринбург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (335)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1786 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - July 26, 2024
Продавец Katz
Дата 26 июля 2024
Сохранность VF
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - June 4, 2024
Продавец Katz
Дата 4 июня 2024
Сохранность VF
Цена
12 $
Цена в валюте аукциона 11 EUR
Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - May 19, 2024
Продавец Katz
Дата 19 мая 2024
Сохранность F
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - April 20, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 20 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - April 10, 2024
Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - March 13, 2024
Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе COINSTORE - March 10, 2024
Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - February 25, 2024
Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность F
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - February 14, 2024
Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - February 11, 2024
Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность MS61 BN ННР
Цена
Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе AURORA - December 7, 2023
Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Россия 5 копеек 1786 ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" на аукционе MS67 - December 6, 2023
Продавец MS67
Дата 6 декабря 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 копеек 1786 "Екатеринбургский монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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