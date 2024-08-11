Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1786 года ЕМ "Екатеринбургский монетный двор" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Via GmbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 43 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 30,376,500
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1786
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Екатеринбург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (335)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1786 года "Екатеринбургский монетный двор" со знаком ЕМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Екатеринбургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 11 проданному на аукционе MS67 за 115000 RUB. Торги состоялись 26 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Продавец MS67
Дата 10 апреля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец MS67
Дата 13 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
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Продавец COINSTORE
Дата 10 марта 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 25 февраля 2024
Сохранность XF
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Продавец MS67
Дата 14 февраля 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 11 февраля 2024
Сохранность AU
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Дата 8 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 28 декабря 2023
Сохранность AU
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Продавец AURORA
Дата 7 декабря 2023
Сохранность UNC
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