Полуполтинник 1770 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4366 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность UNC (1) AU (15) XF (6) VF (3) F (1) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS61 (1) AU58 (5) AU55 (2) AU53 (1) VF35 (1) DETAILS (2) Сервис RNGA (4) ННР (1)

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