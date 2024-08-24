Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1770 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Монеты и Медали
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 780,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4366 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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