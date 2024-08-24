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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1770 года ММД EI "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1770 года ММД EI "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1770 года ММД EI "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Монеты и Медали

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 780,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4366 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3200 EUR. Торги состоялись 5 марта 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 23, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 23 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность AU53
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - September 25, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 25 сентября 2022
Сохранность AU58 RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - August 28, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 28 августа 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
332 $
Цена в валюте аукциона 20000 RUB
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - August 27, 2022
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - August 27, 2022
Продавец Александр
Дата 27 августа 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
369 $
Цена в валюте аукциона 24000 RUB
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - June 19, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 19 июня 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - May 8, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 8 мая 2022
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - January 12, 2022
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Александр - January 12, 2022
Продавец Александр
Дата 12 января 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность MS61
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 30, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2021
Сохранность AU55 RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Русское Наследие - October 3, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 3 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 2, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 2 октября 2021
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД EI "Без шарфа" на аукционе Империя - July 8, 2021
Продавец Империя
Дата 8 июля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1770 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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