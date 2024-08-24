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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1792 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1792 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1792 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 1,404,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1792
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1792 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Numisbalt за 2000 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
244 $
Цена в валюте аукциона 22000 RUB
Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе AURORA - July 6, 2023
Продавец AURORA
Дата 6 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 14, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Universum Coins GmbH - April 27, 2023
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Heritage - May 22, 2022
Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU58
Цена
Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1792 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - February 2, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1792 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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