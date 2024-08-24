Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1792 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 1,404,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1792
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (65)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1792 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Numisbalt за 2000 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
156 $
Цена в валюте аукциона 145 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 14 мая 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 22 мая 2022
Сохранность AU50 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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