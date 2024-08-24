Полуполтинник 1792 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1792 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 680 проданному на аукционе Numisbalt за 2000 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность UNC (3) AU (14) XF (19) VF (19) F (1) Нет оценки (9) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (2) AU55 (4) AU53 (2) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (1) VF35 (6) VF30 (1) VF20 (1) Сервис NGC (7)

Продавец Все фирмы

AURORA (4)

Coins.ee (1)

Gorny & Mosch (4)

Heritage (2)

Heritage Eur (4)

Höhn (1)

Künker (7)

Numisbalt (14)

Rare Coins (8)

SINCONA (1)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (10)

Имперская монета (6)

Русский Нумизматический Дом (2)