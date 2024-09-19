Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1796 года СПБ IС (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 745,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1796
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (48)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1796 года со знаком СПБ IС. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5384 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.
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Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
141 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2022
Сохранность AU
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Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU50
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
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Продавец Русское Наследие
Дата 6 марта 2022
Сохранность VG
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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