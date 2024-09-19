Полуполтинник 1796 года СПБ IС (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1796 года со знаком СПБ IС. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5384 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 3800 EUR. Торги состоялись 18 марта 2008.

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