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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1766 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1766 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1766 года ММД EI "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 832,400

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1766
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1766 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Империя за 28000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность XF
Цена
123 $
Цена в валюте аукциона 95 GBP
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
90 $
Цена в валюте аукциона 7950 RUB
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - June 8, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - May 5, 2024
Продавец Русское Наследие
Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Russiancoin - February 22, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 22 февраля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Stack's - January 18, 2024
Продавец Stack's
Дата 18 января 2024
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Roma Numismatics - July 7, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Russiancoin - April 27, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 27 апреля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе AURORA - October 27, 2022
Продавец AURORA
Дата 27 октября 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Katz - September 18, 2022
Продавец Katz
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - August 3, 2022
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Александр - August 3, 2022
Продавец Александр
Дата 3 августа 2022
Сохранность VF25
Цена
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - July 24, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 24 июля 2022
Сохранность XF DETAILS RNGA
Цена
Россия Полуполтинник 1766 ММД EI "С шарфом" на аукционе Russiancoin - June 23, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 23 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1766 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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