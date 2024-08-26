Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1766 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 832,400
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1766
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (104)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1766 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Империя за 28000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.
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Дата 8 июня 2024
Сохранность AU
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Дата 5 мая 2024
Сохранность AU DETAILS RNGA
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Дата 11 апреля 2024
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 18 сентября 2022
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