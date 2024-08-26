Полуполтинник 1766 года ММД EI "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1766 года "С шарфом" со знаком ММД EI. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 83 проданному на аукционе Империя за 28000 RUB. Торги состоялись 15 марта 2013.

Сохранность UNC (3) AU (16) XF (33) VF (31) F (2) Нет оценки (19) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS61 (1) AU58 (4) AU55 (4) AU53 (2) XF45 (6) XF40 (1) VF35 (6) VF30 (5) VF25 (1) VF20 (1) F15 (1) F12 (1) DETAILS (4) Сервис RNGA (3) PCGS (2) NGC (7)

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