Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1770 года ММД ДМ "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Katz Auction
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1770
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Александр за 1100 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
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Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
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Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
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Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
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Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
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Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
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Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
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Дата 10 декабря 2022
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Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
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