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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1770 года ММД ДМ "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1770 года ММД ДМ "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1770 года ММД ДМ "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Katz Auction

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1770
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Александр за 1100 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 66 EUR
Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
757 $
Цена в валюте аукциона 70000 RUB
Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Katz - January 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе RedSquare - December 2, 2023
Продавец RedSquare
Дата 2 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - May 13, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 13 мая 2023
Сохранность Нет оценки
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность XF40
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе RedSquare - December 3, 2022
Продавец RedSquare
Дата 3 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - November 6, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 6 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 19, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 19 октября 2022
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Знак - October 7, 2022
Продавец Знак
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - October 1, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 1 октября 2022
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Россия Полуполтинник 1770 ММД ДМ "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - September 22, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 22 сентября 2022
Сохранность AU53 RNGA
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1770 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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