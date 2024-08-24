Полуполтинник 1770 года ММД ДМ "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1770 года "Без шарфа" со знаком ММД ДМ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 245 проданному на аукционе Александр за 1100 USD. Торги состоялись 28 сентября 2012.

Сохранность UNC (6) AU (15) XF (22) VF (24) F (5) Нет оценки (16) Сохранность (слабы) MS62 (2) MS61 (3) MS60 (1) AU58 (3) AU55 (2) AU53 (1) AU50 (3) XF45 (3) XF40 (3) VF35 (3) VF30 (2) VF25 (1) VF20 (1) F15 (3) Сервис ННР (5) RNGA (3)

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