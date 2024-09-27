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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1795 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1795 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1795 года СПБ АК - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 464,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1795
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1795 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 688 проданному на аукционе Numisbalt за 2000 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - February 10, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 10 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - October 18, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 18 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - July 11, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 11 июля 2023
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - October 30, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность G DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - July 10, 2022
Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность G DETAILS RNGA
Цена
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Russiancoin - May 26, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе AURORA - January 26, 2022
Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Александр - September 25, 2021
Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Александр - September 25, 2021
Продавец Александр
Дата 25 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G6
Цена
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Знак - February 14, 2020
Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Знак - February 14, 2020
Продавец Знак
Дата 14 февраля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе AURORA - November 27, 2019
Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1795 СПБ АК на аукционе Империя - November 2, 2019
Продавец Империя
Дата 2 ноября 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1795 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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