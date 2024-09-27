Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1795 года СПБ АК (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 464,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1795
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1795 года со знаком СПБ АК. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 688 проданному на аукционе Numisbalt за 2000 EUR. Торги состоялись 21 мая 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
226 $
Цена в валюте аукциона 210 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 58 EUR
Продавец Русское Наследие
Дата 30 октября 2022
Сохранность G DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 10 июля 2022
Сохранность G DETAILS RNGA
Цена
******
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Продавец Russiancoin
Дата 26 мая 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 26 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность F
Цена
******
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность G6
Цена
******
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Продавец AURORA
Дата 27 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?
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