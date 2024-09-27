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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1764 года ММД EI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1764 года ММД EI T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1764 года ММД EI T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 112,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1764
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1764 года "С шарфом" со знаком ММД EI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 29, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - June 23, 2023
Продавец Знак
Дата 23 июня 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Русское Наследие - January 8, 2023
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - June 8, 2022
Продавец Katz
Дата 8 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - May 15, 2022
Продавец Katz
Дата 15 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - February 13, 2022
Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Знак - June 25, 2021
Продавец Знак
Дата 25 июня 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Имперская монета - November 24, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 26, 2020
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 26, 2020
Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Künker - May 9, 2019
Продавец Künker
Дата 9 мая 2019
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - September 23, 2018
Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - June 24, 2018
Продавец Katz
Дата 24 июня 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Rare Coins - April 21, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - April 1, 2018
Продавец Katz
Дата 1 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Имперская монета - February 27, 2018
Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF25
Цена
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Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 14, 2018
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - February 14, 2018
Продавец Александр
Дата 14 февраля 2018
Сохранность VF30
Цена
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - September 6, 2017
Россия Полуполтинник 1764 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - September 6, 2017
Продавец Александр
Дата 6 сентября 2017
Сохранность VF30
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1764 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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