Полуполтинник 1764 года ММД EI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1764 года "С шарфом" со знаком ММД EI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность UNC (2) AU (7) XF (12) VF (12) Нет оценки (2) Сохранность (слабы) MS62 (1) MS60 (1) XF40 (2) VF30 (4) VF25 (1) VF20 (2) Сервис NGC (3)

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