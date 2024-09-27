Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1764 года ММД EI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 112,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1764
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1764 года "С шарфом" со знаком ММД EI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 924 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2600 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
199 $
Цена в валюте аукциона 18500 RUB
Продавец Монеты и Медали
Дата 29 июня 2023
Сохранность XF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 10000 RUB
Продавец Русское Наследие
Дата 8 января 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Katz
Дата 13 февраля 2022
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 24 ноября 2020
Сохранность XF40
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Александр
Дата 26 августа 2020
Сохранность VF30
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 сентября 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 21 апреля 2018
Сохранность MS62
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 27 февраля 2018
Сохранность VF25
Цена
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Где продать?
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