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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1781 года СПБ АГ (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1781 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1781 года СПБ АГ - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1781
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1781 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31269 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4230 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Baldwin's - July 17, 2024
Продавец Baldwin's
Дата 17 июля 2024
Сохранность VF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 70 GBP
Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Hermes Auctions - June 3, 2024
Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12305 RUB
Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Александр - October 19, 2022
Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Александр - October 19, 2022
Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе AURORA - September 29, 2022
Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность XF45
Цена
Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - May 21, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 15, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 4, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Александр - September 22, 2021
Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Александр - September 22, 2021
Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Русское Наследие - June 27, 2021
Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Александр - May 5, 2021
Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Александр - May 5, 2021
Продавец Александр
Дата 5 мая 2021
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - April 7, 2021
Продавец Rare Coins
Дата 7 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Busso Peus - November 5, 2020
Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность MS63 NGC
Цена
Россия Полуполтинник 1781 СПБ АГ на аукционе Rare Coins - December 7, 2019
Продавец Rare Coins
Дата 7 декабря 2019
Сохранность AU58
Цена

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1781 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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