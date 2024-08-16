Полуполтинник 1781 года СПБ АГ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1781 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31269 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4230 USD. Торги состоялись 8 января 2017.

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