Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1781 года СПБ АГ (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1781
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (52)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1781 года со знаком СПБ АГ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 31269 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4230 USD. Торги состоялись 8 января 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Hermes Auctions
Дата 3 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
136 $
Цена в валюте аукциона 12305 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Александр
Дата 19 октября 2022
Сохранность XF45
Цена
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Продавец AURORA
Дата 29 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 21 мая 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 15 декабря 2021
Сохранность AU
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 4 декабря 2021
Сохранность AU58
Цена
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Продавец Александр
Дата 22 сентября 2021
Сохранность XF45
Цена
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Продавец Русское Наследие
Дата 27 июня 2021
Сохранность AU50
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 5 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность AU58 ННР
Цена
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Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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