Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1789 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Имперская монета
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1789
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1789 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1365 проданному на аукционе SINCONA AG за 3500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.
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Дата 10 декабря 2023
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Дата 5 ноября 2023
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Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Дата 8 июня 2022
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Дата 19 декабря 2021
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Дата 23 августа 2020
Сохранность XF40 PCGS
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Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30
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Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
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Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
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Дата 15 ноября 2016
Сохранность AU58
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
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Где продать?
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