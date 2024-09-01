Полуполтинник 1789 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1789 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1365 проданному на аукционе SINCONA AG за 3500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность UNC (1) AU (4) XF (6) VF (6) F (3) VG (1) G (1) Нет оценки (5) Сохранность (слабы) AU58 (1) XF40 (1) VF35 (1) VF30 (1) F15 (1) VG8 (1) G6 (1) Сервис PCGS (1)

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