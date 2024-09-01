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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1789 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1789 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1789 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Имперская монета

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1789
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (27)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1789 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1365 проданному на аукционе SINCONA AG за 3500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
46 $
Цена в валюте аукциона 4100 RUB
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
189 $
Цена в валюте аукциона 17000 RUB
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 8, 2022
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 8, 2022
Продавец Александр
Дата 8 июня 2022
Сохранность VG8
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 11, 2022
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - May 11, 2022
Продавец Александр
Дата 11 мая 2022
Сохранность G6
Цена
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Katz - August 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 августа 2020
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность VF30
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 5, 2019
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Александр - June 5, 2019
Продавец Александр
Дата 5 июня 2019
Сохранность F15
Цена
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 17, 2019
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 17 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Русский Нумизматический Дом - December 1, 2018
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 1 декабря 2018
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе AURORA - July 31, 2018
Продавец AURORA
Дата 31 июля 2018
Сохранность F
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - December 14, 2016
Продавец Rare Coins
Дата 14 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Имперская монета - November 15, 2016
Продавец Имперская монета
Дата 15 ноября 2016
Сохранность AU58
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе SINCONA - October 24, 2016
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
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Россия Полуполтинник 1789 СПБ ЯА на аукционе Künker - May 21, 2015
Продавец Künker
Дата 21 мая 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1789 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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