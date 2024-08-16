Полуполтинник 1765 года ММД EI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1765 года "С шарфом" со знаком ММД EI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность UNC (16) AU (43) XF (58) VF (55) F (2) Нет оценки (25) Сохранность (слабы) MS62 (6) MS61 (4) MS60 (2) AU58 (4) AU55 (11) AU53 (7) AU50 (9) XF45 (10) XF40 (7) VF35 (15) VF30 (1) VF25 (1) VF20 (5) DETAILS (3) Сервис NGC (16) RNGA (1) ННР (1) PCGS (1)

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