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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1765 года ММД EI T.I. "С шарфом" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1765 года ММД EI T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1765 года ММД EI T.I. "С шарфом" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 912,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1765
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (200) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1765 года "С шарфом" со знаком ММД EI T.I.. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 925 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 7 октября 2007.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - July 10, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - July 10, 2024
Продавец Александр
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - June 27, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 27 июня 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 12, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - June 12, 2024
Продавец Александр
Дата 12 июня 2024
Сохранность VF20
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Coins.ee - June 3, 2024
Продавец Coins.ee
Дата 3 июня 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU55 NGC
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Künker - May 24, 2024
Продавец Künker
Дата 24 мая 2024
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - May 15, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Александр - May 15, 2024
Продавец Александр
Дата 15 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - May 11, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 11 мая 2024
Сохранность VF
Цена
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - April 11, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - March 31, 2024
Продавец Katz
Дата 31 марта 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность XF
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе AURORA - January 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 января 2024
Сохранность AU
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Монеты и Медали - January 18, 2024
Продавец Монеты и Медали
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
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Где купить?
Россия Полуполтинник 1765 ММД EI T.I. "С шарфом" на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность XF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1765 "С шарфом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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