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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1775 года ММД СА "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1775 года ММД СА "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1775 года ММД СА "Без шарфа" - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 12,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1775
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Красный
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24881 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3760 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Münzen Gut-Lynt - October 1, 2023
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Империя - February 2, 2023
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Heritage - January 30, 2023
Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Империя - October 29, 2022
Продавец Империя
Дата 29 октября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Монеты и Медали - April 7, 2022
Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - April 9, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - March 26, 2022
Продавец Rare Coins
Дата 26 марта 2022
Сохранность AU55
Цена
Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - February 13, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Rare Coins - December 16, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Русский Нумизматический Дом - July 2, 2020
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Александр - June 10, 2020
Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Александр - June 10, 2020
Продавец Александр
Дата 10 июня 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Katz - April 30, 2020
Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Katz - March 29, 2020
Продавец Katz
Дата 29 марта 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Katz - February 23, 2020
Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе AURORA - February 19, 2020
Продавец AURORA
Дата 19 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Империя - February 1, 2020
Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Россия Полуполтинник 1775 ММД СА "Без шарфа" на аукционе Имперская монета - October 29, 2019
Продавец Имперская монета
Дата 29 октября 2019
Сохранность AU50
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1775 "Без шарфа" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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