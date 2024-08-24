Полуполтинник 1775 года ММД СА "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24881 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3760 USD. Торги состоялись 5 января 2014.

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