Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1775 года ММД СА "Без шарфа" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 12,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1775
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Красный
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (56)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1775 года "Без шарфа" со знаком ММД СА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Красном монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 24881 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3760 USD. Торги состоялись 5 января 2014.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
201 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
238 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Продавец Империя
Дата 2 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 30 января 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Монеты и Медали
Дата 7 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 9 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 13 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Rare Coins
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 30 апреля 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Katz
Дата 23 февраля 2020
Сохранность MS61 ННР
Цена
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Продавец Империя
Дата 1 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
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Где продать?
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