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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Полуполтинник 1787 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - Полуполтинник 1787 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - Полуполтинник 1787 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Numisbalt

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 5,97 гр
  • Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 800,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал Полуполтинник
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1787 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8382 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - July 7, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 7 июля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
52 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Universum Coins GmbH - February 29, 2024
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе AURORA - February 15, 2024
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 10, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - October 25, 2023
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - October 25, 2023
Продавец Александр
Дата 25 октября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - October 1, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
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Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 27, 2023
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - September 27, 2023
Продавец Александр
Дата 27 сентября 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 30, 2023
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 30, 2023
Продавец Александр
Дата 30 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
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Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 2, 2023
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 2, 2023
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность VF35
Цена
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе AURORA - July 27, 2023
Продавец AURORA
Дата 27 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 5, 2023
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - July 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
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Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 5, 2023
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - April 5, 2023
Продавец Александр
Дата 5 апреля 2023
Сохранность AU50
Цена
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Знак - February 10, 2023
Продавец Знак
Дата 10 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия Полуполтинник 1787 СПБ ЯА на аукционе Numisbalt - December 10, 2022
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи Полуполтинник 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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