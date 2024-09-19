Полуполтинник 1787 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1787 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8382 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.

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