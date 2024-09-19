Россия Период: 1699-1991 1699-1991
Полуполтинник 1787 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)
Фотография: Numisbalt
Техническая информация
- Металл Серебро (0,75)
- Вес 5,97 гр
- Чистого серебра (0,144 oz) 4,4775 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт шнур влево
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 800,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал Полуполтинник
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (108)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты Полуполтинник 1787 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8382 проданному на аукционе Gorny & Mosch за 5000 EUR. Торги состоялись 16 октября 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- AURORA (6)
- Busso Peus (1)
- Coins.ee (2)
- Emporium Hamburg (3)
- Gorny & Mosch (2)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Katz (3)
- Kroha (1)
- Künker (9)
- MS67 (1)
- Naumann (1)
- Numisbalt (16)
- Rare Coins (2)
- Rauch (1)
- Reinhard Fischer (1)
- SINCONA (4)
- Spink (1)
- Universum Coins GmbH (1)
- Александр (30)
- Знак (2)
- Имперская монета (10)
- НИКО (1)
- Русский Нумизматический Дом (3)
- Русское Наследие (4)
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 29 февраля 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец AURORA
Дата 15 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 10 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numisbalt
Дата 1 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 2 августа 2023
Сохранность XF45
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Александр
Дата 5 июля 2023
Сохранность MS60
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 6
Где продать?
Для продажи Полуполтинник 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск