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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

Монеты России 1787 года

Пробные монеты

Аверс
Реверс
1 рубль 1787 СПБ ЯА
Средняя цена 1100 $
Продажи
0 184
Аверс
Реверс
Полтина 1787 СПБ ЯА
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 63
Аверс
Реверс
Полуполтинник 1787 СПБ ЯА
Средняя цена 110 $
Продажи
0 108
Аверс
Реверс
20 копеек 1787 СПБ
Средняя цена 240 $
Продажи
0 137
Аверс
Реверс
15 копеек 1787 СПБ
Средняя цена 300 $
Продажи
0 150
Аверс
Реверс
Гривенник 1787 СПБ
Средняя цена 150 $
Продажи
0 115

Медные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1787 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Малый орел
Средняя цена 50 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
5 копеек 1787 ЕМ Екатеринбургский монетный двор Большой орел
Средняя цена 7900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
5 копеек 1787 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена 130 $
Продажи
0 182
Аверс
Реверс
5 копеек 1787 КМ Сузунский монетный двор Новодел
Средняя цена 6800 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
5 копеек 1787 ТМ Таврический монетный двор (Феодосия)
Средняя цена 450 $
Продажи
0 121
Аверс
Реверс
5 копеек 1787 ТМ Таврический монетный двор (Феодосия)
Средняя цена 2300 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
5 копеек 1787 ЕМ Короны королевские (шведская подделка)
Средняя цена 6100 $
Продажи
0 67
Аверс
Реверс
Денга 1787 КМ
Средняя цена 65 $
Продажи
0 69
Аверс
Реверс
Полушка 1787 КМ
Средняя цена 140 $
Продажи
0 29

Пробные монеты

Аверс
Реверс
5 копеек 1787 ТМ Пробные Орел особого рисунка
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 копейки 1787 ТМ Пробные
Средняя цена 60000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 копейка 1787 ТМ Пробная
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Денга 1787 ТМ Пробная
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
Полушка 1787 ТМ Пробная
Средняя цена
Продажи
0 0
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