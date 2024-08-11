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1787
Россия
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1787
Монеты России 1787 года
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Пробные монеты
1 рубль 1787 СПБ ЯА
Средняя цена
1100 $
Продажи
0
184
Полтина 1787 СПБ ЯА
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
63
Полуполтинник 1787 СПБ ЯА
Средняя цена
110 $
Продажи
0
108
20 копеек 1787 СПБ
Средняя цена
240 $
Продажи
0
137
15 копеек 1787 СПБ
Средняя цена
300 $
Продажи
0
150
Гривенник 1787 СПБ
Средняя цена
150 $
Продажи
0
115
Медные монеты
5 копеек 1787 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Малый орел
Средняя цена
50 $
Продажи
0
140
5 копеек 1787 ЕМ Екатеринбургский монетный двор
Большой орел
Средняя цена
7900 $
Продажи
0
2
5 копеек 1787 КМ Сузунский монетный двор
Средняя цена
130 $
Продажи
0
182
5 копеек 1787 КМ Сузунский монетный двор
Новодел
Средняя цена
6800 $
Продажи
0
3
5 копеек 1787 ТМ Таврический монетный двор (Феодосия)
Средняя цена
450 $
Продажи
0
121
5 копеек 1787 ТМ Таврический монетный двор (Феодосия)
Средняя цена
2300 $
Продажи
0
28
5 копеек 1787 ЕМ Короны королевские (шведская подделка)
Средняя цена
6100 $
Продажи
0
67
Денга 1787 КМ
Средняя цена
65 $
Продажи
0
69
Полушка 1787 КМ
Средняя цена
140 $
Продажи
0
29
Пробные монеты
5 копеек 1787 ТМ Пробные
Орел особого рисунка
Средняя цена
—
Продажи
0
0
2 копейки 1787 ТМ Пробные
Средняя цена
60000 $
Продажи
0
2
1 копейка 1787 ТМ Пробная
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Денга 1787 ТМ Пробная
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Полушка 1787 ТМ Пробная
Средняя цена
—
Продажи
0
0
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1699-1991
Категория
Зактрыть
???
Россия
Период
1699-1991
Петр I
1699-1725
Екатерина I
1725-1727
Петр II
1727-1729
Анна Иоанновна
1730-1740
Иоанн Антонович
1740-1741
Елизавета
1741-1762
Петр III
1762-1762
Екатерина II
1762-1796
Павел I
1796-1801
Александр I
1801-1825
Николай I
1826-1855
Александр II
1854-1881
Александр III
1881-1894
Николай II
1894-1917
РСФСР и СССР
1921-1991
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