20 копеек 1787 года СПБ (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 20 копеек 1787 года со знаком СПБ. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 756 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 1300 EUR. Торги состоялись 4 февраля 2016.

Сохранность UNC (28) AU (40) XF (37) VF (17) F (4) Нет оценки (11) Сохранность (слабы) MS63 (1) MS62 (8) MS61 (12) MS60 (4) AU58 (9) AU55 (3) AU53 (1) AU50 (1) XF45 (3) XF40 (4) F15 (2) DETAILS (3) Сервис RNGA (4) NGC (15) ННР (12) PCGS (1)

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