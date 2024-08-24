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Россия Период: 1699-1991 1699-1991

1 рубль 1787 года СПБ ЯА (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 1 рубль 1787 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 1 рубль 1787 года СПБ ЯА - цена серебряной монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,75)
  • Вес 24 гр
  • Чистого серебра (0,5787 oz) 18 гр
  • Диаметр 39 мм
  • Гурт шнур влево
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 900,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 1 рубль
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (185)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 1 рубль 1787 года со знаком СПБ ЯА. Это серебряная монета периода Екатерины II отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 323 проданному на аукционе SINCONA AG за 13000 CHF. Торги состоялись 12 октября 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 7, 2024
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - August 7, 2024
Продавец Александр
Дата 7 августа 2024
Сохранность AU58 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе AURORA - July 25, 2024
Продавец AURORA
Дата 25 июля 2024
Сохранность AU
Цена
696 $
Цена в валюте аукциона 60000 RUB
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе AURORA - June 27, 2024
Продавец AURORA
Дата 27 июня 2024
Сохранность MS60 NGS
Цена
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - June 26, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 26 июня 2024
Сохранность VF
Цена
217 $
Цена в валюте аукциона 19000 RUB
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Katz - June 28, 2024
Продавец Katz
Дата 28 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе AURORA - May 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Знак - April 26, 2024
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Знак - April 26, 2024
Продавец Знак
Дата 26 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Katz - April 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность MS62 ННР
Цена
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - March 30, 2024
Продавец Rare Coins
Дата 30 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе AURORA - March 28, 2024
Продавец AURORA
Дата 28 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Roma Numismatics - March 22, 2024
Продавец Roma Numismatics
Дата 22 марта 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе AURORA - February 29, 2024
Продавец AURORA
Дата 29 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе ОЛНЗ - February 7, 2024
Продавец ОЛНЗ
Дата 7 февраля 2024
Сохранность AU
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Heritage - February 5, 2024
Продавец Heritage
Дата 5 февраля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе AURORA - December 21, 2023
Продавец AURORA
Дата 21 декабря 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - December 6, 2023
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Александр - December 6, 2023
Продавец Александр
Дата 6 декабря 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Katz - November 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 ноября 2023
Сохранность XF
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе COINSNET - October 22, 2023
Продавец COINSNET
Дата 22 октября 2023
Сохранность XF DETAILS NGC
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Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Монеты и Медали - October 13, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 13 октября 2023
Сохранность XF
Цена
Россия 1 рубль 1787 СПБ ЯА на аукционе Rare Coins - October 7, 2023
Продавец Rare Coins
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS62 ННР
Цена

Где продать?

Для продажи 1 рубль 1787 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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