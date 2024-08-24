5 копеек 1787 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" (Россия, Екатерина II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Таврический монетный двор (Феодосия)" со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1604 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность AU (1) XF (9) VF (12) F (3) Нет оценки (3) Сохранность (слабы) AU50 (1) XF40 (1) VF35 (3) DETAILS (1) Сервис PCGS (1)

Продавец Все фирмы

Coins.ee (2)

Gorny & Mosch (2)

Heritage (1)

Katz (2)

Künker (4)

Niemczyk (1)

Rare Coins (5)

Roma Numismatics (1)

SINCONA (1)

Universum Coins GmbH (1)

Александр (2)

Знак (2)

Империя (1)

Имперская монета (1)

Монеты и Медали (1)

Русский Нумизматический Дом (1)