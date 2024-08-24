Россия Период: 1699-1991 1699-1991
5 копеек 1787 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" (Россия, Екатерина II)
Фотография: Редкие Монеты
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 51,2 гр
- Диаметр 42 - 44 мм
- Гурт сетчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
- Тираж UNC 460,000
Описание
- Страна Россия
- Период Екатерина II
- Номинал 5 копеек
- Год 1787
- Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
- Монетный двор Феодосия (Таврический)
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Таврический монетный двор (Феодосия)" со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1604 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
781 $
Цена в валюте аукциона 76378 RUB
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2059 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
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Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
******
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Где продать?
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