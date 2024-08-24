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5 копеек 1787 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" (Россия, Екатерина II)

Аверс монеты - 5 копеек 1787 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" - цена монеты - Россия, Екатерина II Реверс монеты - 5 копеек 1787 года ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" - цена монеты - Россия, Екатерина II

Фотография: Редкие Монеты

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 51,2 гр
  • Диаметр 42 - 44 мм
  • Гурт сетчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)
  • Тираж UNC 460,000

Описание

  • Страна Россия
  • Период Екатерина II
  • Номинал 5 копеек
  • Год 1787
  • Правитель Екатерина II (Императрица и Самодержец Всероссийский)
  • Монетный двор Феодосия (Таврический)
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость российской монеты 5 копеек 1787 года "Таврический монетный двор (Феодосия)" со знаком ТМ. Это медная монета периода Екатерины II отчеканена на Таврическом монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1604 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 7500 EUR. Торги состоялись 31 января 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Империя - March 28, 2024
Продавец Империя
Дата 28 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Монеты и Медали - October 12, 2023
Продавец Монеты и Медали
Дата 12 октября 2023
Сохранность VF
Цена
781 $
Цена в валюте аукциона 76378 RUB
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Знак - September 29, 2023
Продавец Знак
Дата 29 сентября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Roma Numismatics - March 24, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 24 марта 2023
Сохранность XF
Цена
2059 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Universum Coins GmbH - November 17, 2022
Продавец Universum Coins GmbH
Дата 17 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - September 27, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 27 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Niemczyk - June 24, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 24 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Coins.ee - February 14, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 14 февраля 2022
Сохранность F
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - September 23, 2020
Продавец Rare Coins
Дата 23 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Имперская монета - August 25, 2020
Продавец Имперская монета
Дата 25 августа 2020
Сохранность AU50
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Künker - June 26, 2020
Продавец Künker
Дата 26 июня 2020
Сохранность VF
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Heritage - September 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 сентября 2019
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Katz - July 4, 2019
Продавец Katz
Дата 4 июля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - April 10, 2019
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - April 10, 2019
Продавец Александр
Дата 10 апреля 2019
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - October 6, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 6 октября 2018
Сохранность XF40
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - June 1, 2018
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Александр - June 1, 2018
Продавец Александр
Дата 1 июня 2018
Сохранность VF35
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - June 20, 2018
Продавец Rare Coins
Дата 20 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Rare Coins - April 22, 2017
Продавец Rare Coins
Дата 22 апреля 2017
Сохранность VF35
Цена
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Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Русский Нумизматический Дом - February 25, 2017
Продавец Русский Нумизматический Дом
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Знак - November 18, 2016
Россия 5 копеек 1787 ТМ "Таврический монетный двор (Феодосия)" на аукционе Знак - November 18, 2016
Продавец Знак
Дата 18 ноября 2016
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 5 копеек 1787 "Таврический монетный двор (Феодосия)" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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